مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة سوهاج الجديدة (صور)

«سوهاج الجديدة» واحدة من المدن الجديدة التي تقع في إقليم سوهاج بمحافظات الصعيد، وتوليها الدولة اهتمام كبير، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات سواء من خلال طرح وحدات سكنية، قطع أراضي، وحدات تجارية وإدارية، وغيرها من الأنشطة المختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدينة سوهاج الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة سوهاج الجديدة.

مشروعات «الإسكان» بمدينة سوهاج الجديدة

- تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

- جاري تنفيذ 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية، بمساحة 90 مترا مربعا ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» محور محدودي الدخل.

- تنفيذ أسواق تجارية، ومشروعات كهرباء، ومرافق وطرق ومبانى خدمية.

- جاري تنفيذ مستشفى لعلاج الأطفال «شفاء الأورمان» بمساحة 6.6 فدان بمركز خدمات المدينة بنسبة إنجاز 90%.

- جاري تنفيذ 4 أسواق تجارية لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعى وقطع الأراضى المتميزة.

- جاري تنفيذ العديد من شبكات الكهرباء بالمدينة، لاستكمال تنفيذ الشبكات بالمناطق المختلفة.

- جاري تنفيذ عدد من مشروعات الطرق داخل المدينة.

- جاري تنفيذ أعمال المرافق الجارية تشمل تنفيذ رافع التوسعات الجنوبية لخدمة التوسعات الجنوبية.

- جاري تنفيذ مشروعات زراعة ببعض المناطق بالمدينة ومنها: أمام منطقة النخيل، ومنطقة الزهور، وبعض مناطق المدينة بالتوسعات الجنوبية، وتحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 55000 م2.

وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح عدد كبير من قطع الأراضى والوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لمجابهة استغلال السماسرة للمواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض، أو وحدة سكنية داخل المدن الجديدة.