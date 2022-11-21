العثور على جثة شاب في شارع بالمطرية.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب تواجد الجثة في مكان العثورعليها.

الجثة بلا إصابات

وتلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارا بالعثور على جثة شاب يدعى «حسن م»، 40 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات، وأن المتوفى يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات، أن المتوفى من مدمني المواد المخدرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات