لغز العثور على جثة سيدة أعلى منتصف كوبري ناهيا في كرداسة

نجحت إدارة البحث الجنائي بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، من فك غموض لغز العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية أعلى منتصف كوبري ناهيا الجديد في اتجاه الدائري دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

على الفور، أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بالانتقال إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص عثر بجانب الطريق على جثة للأنثى مجهولة الهوية في العقد الرابع من العمر مسجاة على ظهرها ترتدى كامل ملابسها، وبها إصابات عبارة عن سحجات بالساقين والبطن وجرح قطعي غائر في الكتف وسحجات بالظهر، ولم يعثر على ما يفيد هويتها.

التحريات: لا توجد شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي، رجح أن الإصابات نتيجة اصطدامها بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث لتنفيذ خطة عمل هادفة وفحص محل الواقعة.

وأثناء السير في الخطة أمكن التوصل إلى شاهد رؤيا فلاح 19 سنة، ومقيم ناهيا، والذي قرر أنه خلال قيادته دراجته النارية في الثامنة صباحا شاهد المتوفية مستلقية أرضا بعرض الطريق فتجاوزها وعقب سيره بمسافة 100 متر شاهد لودر يقترب منها، فأشار إليه لتنبيه بوجود المتوفية على الأرض، إلا أنه لم ينتبه له وقام بدهسها، ثم توقف وترجل السائق والعمال المرافقين صحبته باللودر وقاموا بنقلها إلى جانب الطريق وانصرفوا.

وتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط اللودر وقائده 23 سنة سائق ومقيم الدقهلية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأيد ما جاء بأقوال شاهد الرؤيا، كما ضبط العمال المرافقين له أثناء الواقعة، وجار تحديد هوية المتوفية.