طبيبة تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية: ينذر بكارثة صحية عالمية

قالت الدكتورة هالة سويد، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع والبيئة بعين شمس، إن أي دواء له أعراض جانبية، سواء كان إسهال أو مشكلات بالمعدة أو غيرها، متابعة أن المشكلة الكبرى تكمن في تناول المضادات الحيوية بشكل كثيف، ودون حاجة مُلحة وضرورية، ما يؤدي إلى اكتساب الميكروبات مناعة مقاومة، بالتالي يلجأ المريض إلى زيادة قوة المضاد الحيوي، لكي تتمكن الجرعة من مقاومة البكتيريا.

المضادات الحيوية تفشل أمام بعض الميكروبات

أضافت «هالة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المضادات الحيوية تفقد تأثيرها ومفعولها عندما يعتاد الميكروب عليها، لأنه يكون اكتسب مناعة نتيجة كثرة استخدام تلك المضادات، لافتة إلى أن تلك التصرفات تمثل مشكلة كبرى على مستوى العالم، إذ من الممكن أن نصل إلى مرحلة لا نجد لبعص الميكروبات أي مضادات حيوية تقاومها، ما يمثل كارثة طبية.

المضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات

أضافت: «الناس لازم تفهم إن المضادات الحيوية مش بونبوني.. ومينفعش كل ما أحس بشوية برد أو سخونية أخدها»، مشيرة إلى أن المضادات الحيوية «أمر خطير للغاية»، وأنه كلما تجنبنا تناولها بأكبر قدر ممكن، كلما حافظنا على صحتنا، حتى إذا استمر الشخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة على مدار اليوم، مشددة على أن المضادات الحيوية لا تنجح في التأثير على الفيروسات.

وأشارت وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع والبيئة بعين شمس، إلى أن المضادات الحيوية تزيد من قوة الميكروب، مما يشكل صعوبة على الجهاز المناعي للإنسان في مقاومته، موضحة أن منظمة الصحة العالمية وجهت بعدم استخدام المضادات الحيوية في الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا.