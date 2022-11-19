«الصحة» توضح علاج فيروس الجهاز التنفسي المخلوي: ابتعدوا عن المضادات الحيوية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن علاج فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، يتضمن استخدام أدوية خافضة للحرارة لعلاج ارتفاع درجة الحرارة التي تبدأ بها أعراض الفيروس التنفسي المخلوي، واستخدام أجهزة البخار، وشرب السوائل الدافئة.

علاج فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، المواطنين عند إصابة الأطفال بنزلات البرد أو الانفلونزا أو الفيروس التنفسي المخلوي عدم استخدام المضادات الحيوية إلا من خلال الرجوع للطبيب المختص، إذ أن الفيروس التنفسي المخلوي هو مرض فيروسي، وليس بكتيري لاستخدام المضادات الحيوية.

وعن الحالات الشديدة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات الشديدة يتم اللجوء فيها إلى التنفس الصناعى، مطالبا المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، والتشديد على الأطفال ارتداء الملابس الثقيلة في التوقيت المبكر عند ذهابهم إلى المدارس وتنظيف اليدين بعد لمس أى أسطح غير نظيفة.

ماهو الفيروس التنفسي المخلوي

وطمأن الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين بشأن الفيروس التنفسي المخلوي، قائلا إن الفيروسات تنتشر في فصل الشتاء وعلى المواطنين الحذر، والفيروس ليس جديدا لكل هذا القلق أو الخوف، ولكن جائحة فيروس كورونا عندما ظهرت حدث خلط بين المواطنين وعدم تدارك وجود فيروسات، لكن المخلوي مرتبط بفصل الشتاء وهو أمر طبيعي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، مؤكدة زيادة مقاعد الخط الساخن لسرعة الرد على المواطنين بشأن كافة الأمراض المعدية وغير المعدية.