«الصحة» تحسم الجدل: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعلميات المتعلقة بعلاج نزلات البرد، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن نزلات البرد هي عدوى تسببها الفيروسات، لذلك لا يوجد مضاد حيوي يمكنه محاربتها، لأن المضادات الحيوية تعالج فقط العدوى التي تسببها البكتيريا، لافتة إلى أنه عادة ما تكون أعراض البرد الأكثر شيوعًا هي سيلان الأنف والسعال والاحتقان.

الأطفال الذين يذهبون الى الحضانات

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها، أنه يمكن أن يصاب العديد من الأطفال الصغار وخاصة الذين يذهبون لحضانات بنزلات برد من 6 إلى 8 مرات بشكل سنوي، لذلك على أولياء الأمورعدم إعطاء الأطفال أي مضاد حيوي بدون وصف الطبيب، وكذلك اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقة حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.​

مواجهة التقلبات الجوية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، على أولياء الأمور اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطفال من فصل الشتاء والتقلبات الجوية والحرص على تطعيماتهم خلال هذه الفترة، للعمل على تعزيز الجهاز لمناعى لهم ومواجهة الامراض المعدية والغير معدية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105، للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والإجابة عليها من خلال مصادرها الرسمية.