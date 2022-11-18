بـ«تبادل البيانات».. «الصحة العالمية» تسعى إلى مكافحة الأوبئة في المستقبل

تجري مفاوضات حول قواعد جديدة للتعامل مع الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، مع تحديد موعد مستهدف في مايو 2024 لاعتماد اتفاقية ملزمة قانوناً من قبل الدول الأعضاء في وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة البالغ عددها 194 دولة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

فيروس كورنا أودي بحياة أكثر من 6.5 مليون شخص

ويمثل الاتفاق الجديد أولوية بالنسبة لرئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حيث تبدأ فترة ولايته الثانية لمدة 5 سنوات على رأس وكالة الصحة العالمية، ويسعى إلى تعزيز دفاعات العالم ضد مسببات الأمراض الجديدة في أعقاب وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 6.5 مليون شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتواجه وكالة الصحة العالمية نفسها بدعوات للإصلاح بعد أن وصفتها لجنة مستقلة بأنها ضعيفة، عندما ضرب كوفيد-19 مع قدرة محدودة على التحقيق في تفشي المرض وتنسيق إجراءات الاحتواء.

ولدى منظمة الصحة العالمية بالفعل قواعد ملزمة تُعرف باسم اللوائح الصحية الدولية، والتي تحدد التزامات البلدان حيث يمكن لأحداث الصحة العامة عبور الحدود، كما يشمل ذلك إبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور بحالة الطوارئ الصحية والتدابير المتعلقة بالتجارة والسفر.

تم اعتماد هذه اللوائح بعد اندلاع السارس 2002/3، ولا يزال يُنظر إليها على أنها فعالة للأوبئة الإقليمية مثل الإيبولا ولكنها غير كافية لوباء عالمي.

الاتفاقية الصحية الثانية من نوعها

وتتضمن المقترحات المقترحة للاتفاق تبادل البيانات وتسلسلات الجينوم للفيروسات الناشئة وقواعد التوزيع العادل للقاحات، وعلي جانب آخر، اتفقت الدول الأعضاء في يوليو الماضي على أن الاتفاقية الجديدة يجب أن تكون ملزمة قانونًا، ومن المقرر عقد اجتماع رئيسي آخر في ديسمبر.

وستكون هذه الاتفاقية الصحية الثانية فقط من نوعها بعد الاتفاقية الإطارية لعام 2003 بشأن مكافحة التبغ، وهي معاهدة تهدف إلى الحد من التدخين عن طريق الضرائب والقواعد الخاصة بوضع العلامات والإعلان.

واقترح الاتحاد الأوروبي الاتفاق وينظر إليه على أنه أكبر داعم له، وتحرص البلدان النامية على استخدام المفاوضات كفرصة لتأمين وصول أفضل للقاحات، بعد مزاعم فصل اللقاحات من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس.

سيقدم الأعضاء ملاحظاتهم الأولية علي المسودة في اجتماع

ومن المقرر أن يقدم الأعضاء ملاحظاتهم الأولية على المسودة في اجتماع عام بين 5-7 ديسمبر، مع مشاركة العديد من الدول الأعضاء، ولم يتضح بعد كيف يمكن أن تتوافق لوائح عام 2005 مع اتفاقية مكافحة الأوبئة الجديدة معاً.

وأحد الاقتراحات هو أنها يجب أن تكون مكملة، بحيث تنطبق القواعد الحالية على الفاشيات المحلية مع بدء القواعد الجديدة إذا أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة، وهو أمر ليس لديها تفويض للقيام به في الوقت الحالي.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان المفاوضون سيشملون تدابير مثل العقوبات لضمان الامتثال.

مقترحات واشنطن تهدف إلي تعزيز الشافية

ويقول دبلوماسيون إن محادثات منفصلة بشأن مبادرة لإصلاح قواعد 2005 جارية، مع مقترحات قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعشرات آخرين على الأقل.

وتهدف مقترحات واشنطن إلى تعزيز الشفافية ومنح منظمة الصحة العالمية وصولاً أسرع إلى مواقع تفشي المرض، وقال العديد من الدبلوماسيين إن من المرجح أن يثبتوا أنهم طموحون للغاية، مع معارضة من الصين وآخرين متوقعين لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية.

وسمحت الصين لفرق الخبراء التي تقودها منظمة الصحة العالمية بزيارة مركز بؤرة كوفيد-19 في ووهان، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنها لا تزال تحجب البيانات السريرية من الحالات المبكرة التي قد تحمل أدلة حول أصل فيروس «سارس-كوفيد-2».