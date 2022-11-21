العثور على جثة شاب داخل شقته بالوراق.. مقيم بمفرده ومدمن مخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، غموض واقعة العثور على جثة شاب متوف داخل شقته بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتلقى العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الوراق، يفيد وفاة شخص داخل غرفته بكفر السليمانية، بدائرة القسم.

لا إصابات ظاهرية

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة مستأجرها، وهو شاب مجهول الهوية، في العقد الرابع من العمر، وبها أثر وخز حقني بالفخذ بالقرب من منطقة العانة، ويوجد بجوار الجثة سرنجة مدممة، ولا توجد به إصابات ظاهرية، أو أي متعلقات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن مالكة العقار قررت أن المتوفى استأجر الغرفة منذ 5 أيام، وسدد لها جزءً من مبلغ الإيجار، ووعدها بإحضار بطاقته وباقي المبلغ، وتم العثور على المتوفي على النحو المشار إليه، موضحة أن آخر شاهدته فيها كان منذ يومين.

مقيم بمفرده ومنفصل عن زوجته

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هو تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، وحضر للقسم شخصان وقررا بتعرفهما على جثمان المتوفى، وأنها لشقيقهما، وعمره 37 سنة، وبدون عمل، وسابق اتهامه في قضيتي ضرب وسرقة بالإكراه.

وأوضح الشقيقان، أن المتوفى منذ طلاقه يقيم بمفرده، وأنه من متعاطي المواد المخدرة، ودائم ترك المنزل على فترات والعودة مرة أخرى، مشيرين إلى أن شقيقهما ترك المنزل في 6 نوفمبر الجاري ولم يعد، وبالبحث عنه علما بوفاته، وحضرا للتعرف عليه، ولم يتهما أو يشتبها في وفاته جنائيا. وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.