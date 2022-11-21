«المالية» تؤجل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في الموانئ الجوية، استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات غير مسبوقة.

وكان من المقرر بدء التطبيق الإلزامي للمنظومة الجديدة في أول يناير المقبل، وقال معيط «حريصون على إتاحة أطول فترة زمنية ممكنة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي، والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات، لاستكمال الاستعدادات للتعامل بالمنظومة الجديدة، بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي تتيحها، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة».

تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال

من جهتها، قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، «مستمرون في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية، ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة، بما يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال».

دعوة المستوردين لسرعة الانضمام للمنظومة

ودعا الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، المتعاملين مع المنظومة الجمركية إلى سرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة.

وأكد غتوري حرص المصلحة على تذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي، وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم، من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI».