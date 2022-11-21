قناة القاهرة الإخبارية: بصمة الصناعة الصينية تظهر بمونديال قطر 2022.. فيديو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا عن تألق بصمة الصناعة الصينية بمونديال قطر 2022، والتي ظهرت في الملاعب وقرية المشجعين والحافلات الكهربائية، وفي كل ركن من أركان المونديال ستجد بصمة صينية واضحة، فالمونديال شكّل فرصة للصين لعرض قدراتها التصنيعية وإظهار مكانتها المحورية في سلسلة الصناعة العالمية، إذ أن ستاد لوسيل وهو الملعب الرئيسي لكأس العالم بقطر تم إنشائه بالتعاون مع شركة بناء السكك الحديدية الصينية.

قرية المشجعين في الدوحة بنتها شركة صينية

ووفقا للتقرير، شاركت الصين في بناء ملاعب أخرى لكأس العالم، بالإضافة إلى قرية المشجعين، إحدى بدائل الإقامة التي وفرتها الدوحة لجماهير المونديال، ونحو 6 آلاف حاوية توفر إقامة للمشجعين في الدوحة بنتها شركة صينية وتستوعب الحاوية الواحدة شخصين، ويمكن لقرية المشجعين أن تستضيف ما يصل إلى 12 ألف مشجع، ولم تتوقف مشاركة بكين عند هذا الحد، إذ ستوفر قطر نحو 1500 حافلة صينية لنقل الجماهير خلال كأس العالم، بينها 888 حافلة كهربائية.

ملايين الدولارات للاقتصاد الصيني

وجاء في التقرير: «ربما يبدو طبيعيا أن تكون البنية الأساسية مصنوعة بأيدٍ متنوعة، لكن الصين بالتأكيد أجادت استغلال فرصة المونديال لتقدم منتجاتها في كل أرجاء قطر، ومن وراء هذه الإنجازات ملايين الدولارات ستعود على الاقتصاد الصيني».