تفاصيل القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل في البساتين

تمكّنت مباحث القاهرة من ضبط المتهم بقتل أحد الأشخاص في منطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة، بعدما توصلت تحريات رجال الشرطة في الواقعة إلى أنَّ المتهم مرتكب الواقعة أحد سكان المنطقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما انتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة عقب البلاغ، وناظرت جثمان الضحية وأمرت بنقله إلى المشرحة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الجريمة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة البساتين بالقاهرة، فكانت بدايتها بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقتولًا وملقى داخل جوال بجوار أحد عقارات منطقة زهراء المعادي في البساتين، وعقب البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كما انتقل فريق من المعمل الجنائي وجهات التحقيق إلى مكان الواقعة، وناظرت جثمان الضحية وأمرت بنقله إلى المشرحة، كما أمرت الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمّ تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات وسؤال الجيران في المنطقة، وعقب استخدام التقنيات الحديثة تمكّن رجال الشرطة من التوصل إلى هوية مرتكب الجريمة.