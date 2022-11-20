ضبط كيلو من مخدر الهيروين بحوزة 3 عاطلين في الجيزة

ألقت مباحث الصف، القبض على عاطلين بحوزتهم كيلو من مسحوق الهيروين ورشاش جرينوف و2 بندقية آلي في الصف، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث.

بلاغ بالضبطية

ترجع التفاصيل، عندما ضبطت ضباط مباحث الصف، كل من عاطل 34 سنة مقيم عرب الشيخ هليل دائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في جناية مخدرات، ومحكوم عليه 10 سنوات، وعاطل 20 سنة ومقيم بذات العنوان والسابق اتهامه في قضيه «بلطجة وسلاح ناري، عاطل ومقيم بذات العنوان والسابق اتهامه في سلاح ناري، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسيارة ماركة تويوتا ملك الأول وقيادته بالظهير الصحراوي للقرية سكنهم وبحوزتهم 4 أسطوانة لمادة الهيروين.

تفاصيل المضبوطات

وزنت المضبوطات جميعها 1 كيلو جرام، رشاش جرينوف، 2 بندقية إلى عدد 16 خزينة سلاح ناري، 4 شرائط طلقات جرينوف، إجمالي عدد 864 طلقة نارية مختلفة، ميزان حساس ومبلغ مالي.

تمكنت الأجهزة من القبض عليهم، وبمواحهتم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.