كثافات مرورية في وسط القاهرة وأعلى كوبري الروضة «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم دينا شرف الحالة المرورية من شوارع القاهرة، وفي القاهرة، وتحديدا كوبري أكتوبر للمتجه إلى منطقتي رمسيس وغمرة، وسنجد كثافة مرورية، لكن المتجه إلى العباسية سنجد كثافات بسيطة، وعندما نصل إلى كوبري تحيا مصر، فإنّه يشهد سيولة مرورية.

عند كوبري الروضة نجد بعض الكثافات المرورية العالية

وفي الكورنيش، هناك بعض الكثافات غير المؤثرة، وإذا تابعنا شارع صلاح سالم سنجد هناك سيولة مرورية كبيرة، كما يشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وعند كوبري الروضة نجد بعض الكثافات المرورية العالية، وتقرر غلق طريق ابن زايد الجنوبي لمدة شهر، ما يستلزم إجراء بعض التعديلات من أجل تسيير الحركة المرورية.

غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتستراد

وتقدم الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأتوستراد والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتستراد بمنطقة المجزر الآلي، وهو ما سيستلزم غلقا كليا لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد، وسيكون هناك تحويل لحركة المرور تجاه شارع المذبح لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري.