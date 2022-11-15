خطوات التظلم على مخالفات المرور من المنزل.. استعلم الآن

تسعى مؤسسات الدولة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وتقدم الجهات الخدمية طرق مبتكرة للتخلص من الروتين والزحام داخل مقرات المؤسسات في حالة حضور المواطن إليها.

وتقدم النيابة العامة خدمات إلكترونية عبر منصتها الإلكترونية، منها خطوات التظلم على مخالفات المرور وغيرها من الخدمات.

«الوطن» تقدم للقارئ خطوات التظلم على مخالفات المرور عبر منصة النيابة العامة الإلكترونية، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع خدمات النيابة العامة.

ـ الدخول على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخصة المركبات.

- ملء البيانات وهي كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

ـ تظهر أمامك على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها- ذكر سبب التظلم

- الضغط على «تظلم».

- يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة

- حال الموافقة عليها اضغط موافق.

ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لـ رخصة المركبة.

- تحرير البيانات الشخصي في الخانات الشخصية المخصصة.

- اضغط على إرسال الطلب.

- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم.

- ظهور رقم الطلب الخاص بالتظلم.