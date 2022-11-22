ما هي شروط استمرار صرف دعم «تكافل وكرامة»؟.. «التضامن» تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، لافتة إلى أن الميزانية المخصصة للبرنامج 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه والـ3 مليارات الآخرين يتحملهم التحالف الوطني للعمل الأهلي.

شروط استمرار صرف تكافل وكرامة

وأشارت التضامن إلى أن استمرار صرف دعم تكافل وكرامة، مرتبط بشروط أبرزها، عدم زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، وإجراء 3 زيارات على الأقل للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال أقل من 6 سنوات ووزنهم وإعطائهم مختلف التطعيمات، كما أكدت التضامن على مشروطية التعليم لاستمرار صرف الدعم النقدى، واشتراط حضور أبناء الأسر المستفيدة فى المدارس بشكل يومى بنسبة حضور لا تقل عن 80 %، مؤكدة أن هناك نحو 5 ملايين و600 ألف طفل مستفيد من الدعم النقدي، بتكافة 6,9 مليار جنيه سنوياً.

قيمة منح الأطفال تحت مظلة تكافل

ولفتت التضامن فى تقرير صادر عنها، إلى أن كل طفل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل» يحصل على عائد شهري طبقاً للفئة العمرية كالتالي:

- الطفل أو الطفلة أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيها شهرياً.

- الطفل أو الطفلة في المرحلة الابتدائية يحصلون على 80 جنيها.

- الطفل في المرحلة الإعدادية يحصل على 100 جنيه.

- الطفل في المرحلة الثانوية يحصل على 140 جنيها.

- الابن أو الابنة في المرحلة الجامعية يحصل على 200 جنيه.

وأشارت «التضامن» إلى أن هناك العديد من الأوراق المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- تقديم قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- تقديم صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر لأقرب وحدة شئون اجتماعية .

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.