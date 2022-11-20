«التضامن للتمويل الأصغر» تضخ 1.4 مليار جنيه في مشروعات السيدات متناهية الصغر

حققت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، طفرة في حجم التمويلات المنصرفة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، حيث ضخت تمويلات لعميلاتها بلغت نحو 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل نحو 987 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بمعدل نمو قدره 41%.

ارتفاع عدد التمويلات المصدرة بنحو 31%

وكشفت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن، عن ارتفاع عدد التمويلات المصدرة بنحو 31% خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، لتصل إلى 70592 تمويلا، مقابل 53877 تمويلا خلال الفترة المقارنة من 2021، ما يؤكد حرص المؤسسة على التوسع في إتاحة التمويلات ودعم النشاط الاقتصادي.

قيمة محفظة التمويلات النشطة

واستطاعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، تحقيق نمو بلغ نحو 39% في قيمة محفظة التمويلات النشطة لتصل إلى نحو 990 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع نحو 710.8 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وشهد عدد عميلات «التضامن للتمويل الأصغر» المستفيدات من محفظة التمويلات القائمة نموًا ملحوظًا، حيث سجل عدد العميلات نحو 226438 عميلة بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 192041 عميلة بنهاية سبتمبر 2021، بمعدل نمو على أساس سنوي بلغ 18%.

وأشادت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بأداء المؤسسة المتميز والنتائج الإيجابية خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، والتي حققتها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة والتي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات حول العالم ومنها الاقتصاد الوطني الذي أظهر صلابة وقدرة علي تحمل الصدمات الخارجية بشكل كبير.

دور المؤسسة الرائد في دعم السيدات

وأوضحت ريهام فاروق، أن تلك النتائج تأتي تأكيدًا على دور المؤسسة الرائد في دعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، نظرًا لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل المستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي وبالتبعية تقليل فاتورة الاستيراد وهو ما يمثل أولوية وهدفًا وطنيًا في الوقت الراهن.