مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2022.. القبض بكارت ميزة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2022 لـ نحو 5.1 مليون أسرة، وذلك من خلال تشكيل هيئة بالتعاون مع هيئة البريد لمتابعة عمليات الصرف من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، على مدار الشهر لتقليل الازدحام.

وفيما يلي، نعرض مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2022 وفق المعلن من وزارة التضامن الاجتماعي، وشروط الحصول على الدعم تكافل وكرامة، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2022

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ صرف دعم تكافل وكرامة للمستفيدين بداية من الغد 15 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال بطاقات ميزة عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على جميع الأنحاء.

يقدم الدعم النقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة، بما يتضمن 22 مليون مواطن، وبإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

شروط استمرارية الحصول على دعم تكافل وكرامة

وكانت الوزارة قد أوضحت أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة واستمراره، يتضمن الآتي:

حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر.

استيفاء جميع بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

انتظام الأبناء في الحضور المدرسي على ألا تقل عن 80% شهريًا.

إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كل المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

عدم زواج الفتيات قبل سن 18 سنة.

وطالبت الوزارة المستفيدين من الحصول على دعم معاش تكافل وكرامة التوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بالمحافظات للحصول على بطاقة ميزة وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف المستحقات بداية من شهر يناير المقبل.