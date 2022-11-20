«التضامن»: 6,9 مليار جنيه سنويا موجهة للأطفال ببرنامج تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من خلال برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة»، بلغ عدد الأطفال المستفيدين 5,600 مليون طفلة وطفل، بما يشمل 340 ألف طفل من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن تكلفة التمويل الموجه للأطفال تحت برنامج تكافل وكرامة 6,9 مليار جنيه سنوياً.

عائد شهري للأطفال طبقا للفئة العمرية

ولفتت التضامن فى تقرير صادر عنها، اليوم، إلى أن كل الأطفال تحت مظلة برنامج «تكافل» عائد شهري طبقاً للفئة العمرية، فيمنح لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيها شهرياً و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيها في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي.

تطبيق مشروطية الصحة للأطفال تحت سن 6 سنوات

وأوضحت أنه يتم تطبيق مشروطية الصحة للأطفال تحت سن 6 سنوات، حيث إنه مطلوب من الأسرة إجراء على الأقل 3 زيارات للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال ووزنهم والتحقق من اكتمال تطعيماتهم، بالإضافة إلى التحقق من الصحة الإنجابية للأم، أما الأطفال في سن الدراسة فهناك شرط إلحاقهم بالتعليم وضمان انتظامهم في المدارس بما لا يقل عن 80% حضور يومي للمدارس.

تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والغذائية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

وأشارت التضامن إلى أنه في إطار تكافؤ الفرص التعليمية تم إعفاء 5.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية: ابتدائي واعدادي وثانوي، من دفع المصروفات الدراسية حيث إن أسرهم مدرجة ببرنامج تكافل وكرامة، هدا بالإضافة إلى دفع مصروفات الطلاب غير القادرين من غير المستفيدين من البرنامج بإجمالي 160 ألف طالبة وطالب.

توفير دعم تمويني ودعم خبز عن طريق مشاركة بيانات الأسر

وبالتنسيق مع وزرة التموين والتجارة الداخلية، يتم توفير دعم تمويني ودعم خبز عن طريق مشاركة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ليتم استخراج بطاقات تموين للأسرـ حتى يتسنى لها الاستفادة من الدعم الغذائي إلى جانب الدعم النقدي.

وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، يتم توفير دعم رعاية صحية لأسر تكافل وكرامة عن طريق مشاركة بيانات الأسر المستفيدة بكافة مراحلهم العمرية.