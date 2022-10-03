تفاصيل وفاة عامل أثناء صيد السمك في الجيزة.. شعر بدوخة

شهدت منطقة الصف جنوب الجيزة، واقعة مأساوية، إثر وفاة عامل أثناء صيده الأسماك بنهر النيل بزمام قرية الأخصاص، وذلك عندما حاول استخراج سمكة مرتكزا على ركبته ليسقط على وجهه واصطدم رأسه بحجر، وتوفى في الحال.

بدأت تلك التفاصيل، عندما تبلغ لمركز الصف جنوب الجيزة، من غرفة عمليات النجدة بوفاة شخص أثناء الصيد بنهر النيل بزمام قرية الاخصاص دائرة المركز.

بالانتقال تبين أن المتوفى 65 سنة، بالمعاش، ومقيم المجاورة 4، الحي 5، مدينة 15 مايو القاهرة، يرتدي ملابسه، ومسجى أرضا على ظهره ولا توجد به إصابات ظاهرية حيوية عدا سحجة بسيطة بالرأس من الناحية اليسرى وبحوزته متعلقاته، هاتف محمول ومحفظة بها مبلغ 50 جنيها وصنارة وحقيبة صيد.

المتوفى يعاني من ارتفاع في ضغط الدم

وأثناء مواجهة المبلغ الذي يعمل سائق أوبر مقيم مجاورة 4 بـ 15 مايو عن الواقعة أمام اللواء علاء فتحى، واللواء أحمد خلف نائبى مدير المباحث، والعميد محمد مختار رئيس القطاع، قال إنه والمتوفى جيران وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما اعتادا ممارسة هواية صيد السمك، واليوم أثناء تواجدهما بمكان البلاغ حال قيام المتوفى باستخراج سمكة مرتكزا على ركبته فوجئ بسقوطه على وجهه واصطدام رأسه بحجر ولم يتجاوب معه واكتشف وفاته.

اعترافات نجل المجني عليه وشاهد على الواقعة

وبسؤال نجل المتوفى 30 سنة موظف، أوضح أن والده له تاريخ مرضي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وسبق أن أجرى عمليتي دعامة للقلب وأنه لا يتهم أو يشتبه في وفاته جنائيًا، كما تم الوصول لشاهد 30 سنة، نجار، ومقيم غمازة الكبرى دائرة المركز، أيد أقوال المبلغ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.