ضبط 1683 قضية تموينية في حملات مكبرة بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط، حملات مكبرة على الأسواق والمنافذ التجارية والجمعيات التعاونية، أسفرت عن ضبط وتحرير 1683 قضية تموينية، بإجمالي مضبوطات 7 أطنان، خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري.

حملات تموينية بأسيوط

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية تتم التنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء، للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين والمساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق.

لحوم غير صالحة للآستهلاك

وأوضح العقيد حازم عاطف، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، أن إجمالي المضبوطات خلال تلك الحملات التي تم شنها يصل إلى 7 أطنان و639 كيلو جراما، بينها «6 أطنان سكر تمويني مدعم، وطن و250 كيلو جراما دقيق بلدي مدعم استخراج 82%، و334 كيلو مشتقات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و155 كيلو جراما سلع منتهية الصلاحية».

ولفت «عاطف» إلى استمرار ومواصلة الحملات التموينية بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي شدد على تكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق، مضيفاً أن المحاضر والمخالفات التموينية متنوعة ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم الاحتفاظ بميزان حساس، وجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق، وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم صرف بون خبز للمواطنين، وعدم الإعلان عن الأسعار، وجمع وصرف في حصة تموينية، وتوقف عن إنتاج الخبز، وغلق المستودع، وقضايا أخرى متنوعة.