برنامج «8 الصبح» على DMC يشيد بملف الوطن.. «قرارات تاريخية لـCOP27»

أشاد برنامج «8 الصبح» الذي يقدمه الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، على فضائية dmc، بالملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن الإنجاز التاريخي لمؤتمر المناخ Cop27 الذي عقد في مدينة السلام بشرم الشيخ، وجاء بعنوان «قرار تاريخي لـCOP27 بإنشاء صندوق الخسائر لتعويض الدول المتضررة من التغيرات المناخية».

وأبرز البرنامج موضوع جريدة «الوطن» الذي جاء بعنوان «النواب يبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء».. الذي رصد موافقة مجلس النواب على تعويضات عقود التوريدات.