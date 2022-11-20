متحدث «التنسيقية»: التوافق أساس العمل.. ونقف جميعا خلف الوطن

قالت الشيماء عبد الإله عبدالحميد، عضو مؤسس والمتحدث الإعلامي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية بدأت بمجموعة شباب أعضاء في أحزاب، حيث اجتمعوا مع بعض في العمل السياسي، وقرروا التعارف والعمل من أجل في مجال السياسة بشكل مختلف.

وأضافت الشيماء، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنّ شعار التنسيقية هو «السياسة بمفهوم جديد»، حيث كانت البداية في عام 2016 مع مؤتمر الشباب، الذي منح فرصة كبيرة جدا: «لولا مؤتمرات الشباب لما كان هناك نماذج مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وغيرها مثل البرنامج الرئاسي».

تكليف شباب الأحزاب السياسية ببعض الملفات

وتابعت: «تم تكليفنا كشباب أحزاب سياسية ببعض الملفات، عملنا عليها حتى عام 2018 عندما جرى الإعلان عن تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ أننا نجتمع خلف الوطن، توجهاتنا مختلفة ما بين اليمين واليسار والوسط، وكان أول بيان لنا أننا نصطف خلف الوطن».

أعضاء «التنسيقية» يجتمعون على طاولة واحدة

وأكدت أن أساس العمل في التنسيقية هو التوافق بين الجميع: «حيث نجتمع على طاولة واحدة، نختلف ونتحدث في كل الموضوعات، لكننا في النهاية نتوافق على رأي واحد يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف دعم الوطن والوقوف خلفه».