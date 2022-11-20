اقرأ غدا في عدد «الوطن»: قمة تاريخية تنتصر للدول النامية بصندوق لتعويض خسائر المناخ

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى.

الصفحة الأولى

«قمة تاريخية» تنتصر للدول النامية بـ«صندوق» لتعويض خسائر المناخ

«أرض الجناين» واحات خضراء تتحدى «تغير المناخ»

«السيسي» يشارك في افتتاح المونديال

«الرئاسة»: الزيارة في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر وقطر

«مونديال بصبغة عربية»

«النواب» يبدأ مناقشة قانون «التصالح في مخالفات البناء»

وزير الداخلية لنظيره الجيبوتي: نتطلع لتقويض الإرهاب والجرائم المنظمة

قوات الدفاع الجوي تنفذ تدريب «درع السماء بمشاركة دول صديقة»

الصفحة الثانية

-قرار تاريخي لـ«COP27» بإنشاء صندوق «الخسائر» لتعويض الدول المتضررة من التغيرات المناخية

-الأمين العام للأمم المتحدة: القمة اتخذت خطوة مهمة نحو العدالة المناخية

-إشادات دولية بالدور المصري.. والاتحاد الأوروبي: جهود كبيرة لخفض درجات الحرارة

-مندوبة باكستان: وفيتم وكفيتم ونجحنا في الاستجابة لمطالب الأكثر ضعفا.. وأمين المناخ بالمنظمة الأممية: نعمل على التصدي للأضرار والخسائر

الصفحة الثالثة

-بشهادات دولية ويومية من الصحف والوكالات العالمية: عبور جديد لمصر في قمة المناخ

-«الجارديان»: المصريون صاغوا اتفاقا توفيقيا حقق الإجماع المطلوب بقواعد الأمم المتحدة

-«رائد المناخ»: وسائل الإعلام العالمية تحتفي بالنجاح الاستثنائي لـ«COP27»

-«محيي الدين»: مصر تصدت للتحديات الضخمة وقربت وجهات النظر في «COP27»

-القانون المصري يحمي حقوق الإنسان في مواجهة «تغير المناخ»

الصفحة الرابعة

-87 سنة فيروز.. نسم علينا الهوى

-رغم غياب 10 سنوات.. «قيثارة الشام» تتربع على عرش النغم

-حليم الرومي اختار لها اسم «فيروز» بدلا من «نهاد حداد» وأمضت حياتها في عشق لبنان

-«فيروز والرحباني» 33 سنة في البيت والمسرح والنتيجة 4 أبناء وتاريخ من الأغاني الخالدة

-60 عاما من العزلة والرعاية الخاصة لابنها «هلى».. بطل أغنية «سلملي عليه سلم»

الصفحة الخامسة

-حدائق مصر رئة خضراء تتحدى «تغير المناخ»

-خريطة الحدائق والمتنزهات بأنحاء الجمهورية

-خبراء نباتات: الحدائق مصانع أكسجين وشفاطات طبيعية للأبخرة الضارة.. وليست رفاهية

-«بدوي»: المساحات الخضراء مفيدة للأطفال وتحسين الصحة النفسية.. ونحتاج إلى زيادة نصيب الفرد منها.. و«خميس»: فوائدها تشمل منع انتشار الأوبئة وتنقية الهواء

الصفحة السادسة

-الإسكندرية.. تاريخ «المنتزه وأنطونيادس» في أمان

-المحافظ: التطوير يتم بشكل محسوب ومدروس ونقدر تراثنا ونعرف قيمة الحدائق التراثية ولم نعرضها للتجريف أو قطع الأشجار

-القاهرة.. عودة تلال الفسطاط للحياة بمشروعات خضراء واستثمارات لاستعادة مظهرها الحضاري

-الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.. وممتدة على مساحة 500 فدان في قلب القاهرة التاريخية وتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة وجميع الأديان

-القليوبية.. 24 مليون جنيه لتطوير «جنة الشرق» في القناطر الخيرية

-المنوفية.. 13 حديقة عامة باستثمارات تصل إلى 30 مليون جنيه منذ 2014

-الإسماعيلية.. حدائق جديدة وحملات توعية للمواطنين بالحفاظ على الأشجار

-خريطة المسطحات الخضراء في المحافظات

الصفحة السابعة

-«أبو سعدة»: حدائق «الأندلس والحرية والأسماك والحيوان والأورمان والقناطر وأنطونيادس» على رأس قائمة التطوير

-رئيس «التنسيق الحضاري»: ننفذ خطة لصيانة الحدائق التراثية.. ووجه جديد لـ«الأزبكية» خلال عام

-أستاذ عمارة: معظم حدائق مصر على الطراز الأوروبي

-«حواس»: يجب الالتزام بدليل «التنسيق الحضاري» للعناية بالحدائق التراثية

-حديقة «مظهر» العالمية.. 75 ألف نبات يمتص «الكربون» ويحمي من «تغير المناخ» بالجيزة

-أنشأها الفنان الراحل أحمد مظهر في الخمسينيات.. ومسجلة بـ«الهيئة الدولية للحدائق»

-أنشئت بأمر من الخديوي إسماعيل.. وتم ضمها لقائمة «المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز»

-«الزهرية».. 154 عاما من احتضان النباتات النادرة على 8 أفدنة بالزمالك

الصفحة الثامنة

-افتتاح مبهر لأول مونديال على أرض عربية

-زعماء ورؤساء يحضرون الحفل.. وعزف النشيد الوطني لكل الدول العربية.. ومفاجأة مورجان فريمان

-3 مباريات قوية في ثاني أيام البحث عن السطو المبكر على المجموعات

-منتخب إنجلترا كامل العدد أمام إيران.. السنغال بدون «ماني» أمام هولندا.. والولايات المتحدة في مواجهة ويلز

-مع انطلاق الحدث: المغرب «أغلى المنتخبات» العربية بـ«حكيمي»