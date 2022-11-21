شيرين رضا لـ«الوطن»: سعيدة بمشاركة دينا الشربيني في عمل درامي جديد

تواصل الفنانة شيرين رضا خلال هذه الأيام تصوير باقي مشاهدها في حكاية «لو بعد حين» وهي واحدة ضمن حكايات مسلسل «حدث بالفعل»، وتشاركها فيه الفنانة دينا الشربيني.

وعن المسلسل تقول الفنانة شيرين رضا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هي مش أول مرة أشارك فيها دينا الشربيني في عمل، سبق وقدمنا قبل كده فيلم كدبة كل يوم ودى المرة الوحيدة اللي شاركتها فيها في عمل واحد».

شيرين رضا ودينا الشربيني في عمل واحد

وتابعت الفنانة شيرين رضا بأنها سعيدة للغاية بمشاركة دينا الشربيني في هذا المسلسل لأنهما أصدقاء على المستوى الشخصي وتحبها ولذلك فهذا العمل سيكون مميزا وكواليسه ممتعة.

ورفضت «رضا» الكشف عن التفاصيل الخاصة بالشخصيات التي يقدمونها ولكنها قالت إن العمل مختلف ويناقش قضية جديدة وتقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة عليها.

يذكر أن حكاية «لو بعد حين» هي واحدة ضمن مجموعة حكايات في مسلسل «حدث بالفعل» يشارك في بطولتهم غادة عبد الرازق وكريم فهمي وماجد المصري ودينا الشربيني وشيرين رضا وغيرهم.