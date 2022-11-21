ضبط 23 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة، بحوزة 23 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4352 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.