ضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بـ600 ألف جنيه بدمياط

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي»، وبمشاركة مديرية أمن دمياط، نشاط عدة عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرتين إجراميتين، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة أول وثان دمياط، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وتبيّن أنّهم عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، حال وجودهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس، و4 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وأدوات تغليف وتقطيع، وتقدّر القيمة المالية للمضبوطات بـ600 ألف جنيه.

كما جرى ضبط 4 عناصر إجرامية لـ2 منهم معلومات جنائية، حال وجودهم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، و3 أسلحة بيضاء، ودراجة نارية دون لوحات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.