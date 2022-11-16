المشدد 15 عامًا لـ شقيقين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 15 سنة لكل من «ع.م.ع» و «ع.م.ع»؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

بدأت أحداث القضية، رقم 2946 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

السجن المشدد على متهمين في الاتجار بالمخدرات

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من «ع.م.ع» مشرف مباني وشقيقه و«ع.م.ع» مشرف مباني، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطهما يستقلان سيارة قيادة المتهم الأول، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

العثور على 198 طربة حشيش

وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها جوال بلاستيكي وبفض محتوياته عثر بداخله على عدد 198 طربة حشيش، وبمواجهتهما أقرا بحيازة مواد مخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة للترويج لعملية البيع.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.‏