المشدد 6 أعوام لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج الجديدة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بتشكيل عصابي مع آخرين للاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم سوهاج الجديدة، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد، وإيهاب عبدالمنعم، وأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

الواقعة حدثت العام الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي 2021، عندما وردت معلومات لقسم مدينة سوهاج الجديدة بوجود نشاط إجرامي لعدة أفراد وترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وتبين أن المدعو «م. ح»، عامل يتزعم التشكيل، وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة تم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة «جوهر مخدر ميثامفيتامين»، واعترف بإحرازه المخدر للتجارة والترويج.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

ووجهت الجهات المختصة للمدعو «م . ح»، عامل، تهمة تشكيل عصابي مع 3 آخرين للاتجار في المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.