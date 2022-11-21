الداخلية تواصل فعاليات «كلنا واحد» حتى نهاية نوفمبر.. تخفيضات تصل لـ60%

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%.

تخفيضات بنسبة 60%

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة و1051 فرعا و4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، إضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

منافذ ثابتة ومتحركة

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوي سلعا متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وكذلك قوافل السيارات الخاصة بالمنظومة حتى نهاية العام.

كما تقوم «أمان» بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً، والمناطق الحضارية الجديدة، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.