«كلنا واحد».. مبادرة رئاسية تنفذها «الداخلية» للقضاء على احتكار التجار

تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى قررت وزارة الداخلية مدها من نهاية اكتوبر حتى نهاية نوفمبر لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

1051 فرعا و5 شوادر

وبحسب بيانات لوزارة الداخلية فقد تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة؛ لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة و1051 فرعًا و4 شوادر، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

منظومة أمان

و تواصل منظومة أمان، التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوي سلعًا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما تقوم منظومة أمان بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا والمناطق الحضارية الجديدة، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.

تاريخ المبادرة

وانطلقت المبادرة في 30/6/2018 في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة واطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% - 30% وبجودة عالية.

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، تزامنًا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.

دور المبادرة

تأتي المبادرة في إطار تفعيل الدور المجتمعي للجهات الأمنية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلى وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار واحتكارهم للسوق السوداء .

أهم أماكن تواجد شوادر “كلنا واحد” في محافظات مصر

تنتشر الشوادر بالقاهرة فى “شارع خلوصى بالأميرية، وأسواق العابد بشارع الترعة فى شبرا، وميدان شيكولاني، وأسواق الشرقية بشارع بورسعيد، وسلسة أولاد رجب فى مدينة نصر، وأمام مسجد السيدة زينب، وأمام مجلس الامة بعابدين، وأسواق رفعت رجب خلف مستشفى حسنى بمدينة نصر، ومحلات سيد أبو نادى فى شارع حيدر بحلوان ومحلات خالد عثمان فى شارع المحطة بحلوان”، وتوجد الشوادر بالجيزة فى ميدان البحوث بالدقى وميدان أم المصريين، وميدان الجيزة، وفى القليوبية بميدان كامليا فى بنها، وبجوار مجمع المدارس فى الخصوص، وفى الاسكندرية فى الكيلو 21 بالعجمي، وكوبرى الزهور بالحضرة الجديدة، ومحطة مصر، وسيد بشر، وغيط العنب، والعوابد وقرى ابيس، وفى مطروح بشارع الجلاء، وفى البحيرة امام فتح الله بكفر الدوار وبجوار مسجد التوبة بدمنهور، وميدان النافورة، وكوم حمادة، وفى الغربية سيارة متنقلة، وفى كفر الشيخ خلف مديرية الأمن، كما تتواجد الشوادر فى المنوفية خلف سوق الجملة، ومحطة شبين، وفى دمياط فى سوق الخضار براس البر ودمياط وكفر البطيخ ودمياط الجديدة، وفى الدقهلية امام استاد المنصورة وبشارع الجيش، وفى لشرقية بشارع الحمام وأسفل الكوبرى الجديد بالزقاويق، وفى بورسعيد فى شارع النصر، وفى الإسماعيلية فى شارع شبين، وفى السويس بشارع النيل بالأربعين، وفى جنوب سيناء فى المنشية الجديدة بالطور، وحى النور بشرم الشيخ، وأقيمت الشوادر فى بنى سويف فى حى الغمراوى وشارع السوق بالواسطى، وتوجد سيارات متنقلة بالفيوم، وفى المنيا بشارع سكة تلة وبجوار محطة المنيا، وأمام قسم المنيا وشارع الكورنيش، وفى أسيوط بقرية صنبو ونزلة عبد اللاه، والوليدية، وفى سوهاج أمام استاد سوهاج، وفى الوادى الجديد فى قرية الخرطوم والبساتين وناصر، وفى قنا بميدان المحطة ودار الأوقاف بنجع حمادى ةمركز قوص، وفى الأقصر بميدان أبو الحجاج، وفى البحر الأحمر بمدينة الغردقة ميدان الدهار وطريق النصر، وفى أسوان أمام قسم أول وثان وحديقة مسجد الطيبة.

مراحل المبادرة

واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة في فاعليات مراحل المبادرة "كلنا واحد" بدءا من المرحلة الاولى انتهاء بالمرحلة الثامنة والتي شهدت طرح السلع الاساسية بـ 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفيرها بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وواصلت كافة مديريات الأمن المشاركة في فاعليات المُبادرة لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وصفحتي الوزارة على موقعي "فيس بوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت) المخصصة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

شهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.