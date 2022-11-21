تفاصيل قمة «فينجرينت» لترويج الفرص الاستثمارية.. فيديو

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس قمة «فينجرينت»، لترويج الفرص الاستثمارية، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 هو عام المجتمع المدني، دفع مجلس أمناء القمة إلى الاتفاق على تنظيم فعالية كبيرة تعود على مصر بالخير، لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في إيجاد حلول لأزمة العملة الأجنبية وخلق فرص عمل وتقيل الاستيراد.

تعاقدنا مع شركة متخصصة في الاستثمار وجذب المستثمرين

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «تعاقدنا مع شركة متخصصة في الاستثمار لجذب المستثمرين، وتم دعوة عدد كبير من المستثمرين الأجانب والعرب وحتى المصريين في الخارج».

لدينا أمل بأن نوقع عقود مشروعات كبرى

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ورئيس قمة فينجرينت لترويج الفرص الاستثمارية، أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص عرضوا مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى الواعدة: «لدينا أمل بأن نوقع بعض العقود للمشروعات الكبرى للحصول على الرخصة الذهبية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما سيسهل على المستثمرين».

هناك قطاعات كثيرة سيتم الترويج لها في هذه القمة

وأكد أن هناك قطاعات كثيرة سيتم الترويج لها في هذه القمة، مثل الأمن الغذائي والنقل البحري ومجموعة من القطاعات المختلفة مثل إعادة تدوير المخلفات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعرض الفرص الاستثمارية وبعض المستثمرين لديهم مشروعات معينة في هذه القطاعات ويرغبون في تنفيذها.