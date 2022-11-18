كيف ساهمت شبكة الطرق في دفع عجلة الاستثمار والتنمية؟.. فيديو

وضعت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع النقل والمواصلات على رأس أولوياتها، وهو ما ظهر جليًا خلال 8 سنوات ماضية، حيث انطلقت خطة التطوير والتحديث بكل قطاعات النقل، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر ضمن المؤشرات العالمية فيما يخص جودة الطرق.

حققت مصر عددا من الجوائز الدولية في مجال النقل

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، أفاد بتحقيق مصر عددا من الجوائز الدولية في مجال النقل، كما تقدمت 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية بفضل جودة البنية التحتية، وحصلت أيضا على الجائزة المميزة من بنك التنمية الأفريقي لبناء الطرق.

الدولة المصرية تتخطى فكرة النقل إلى ترسيخ التنمية المستدامة

وتتخطى الدولة المصرية فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة وشاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.