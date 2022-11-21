الأهلي يسابق الزمن لدفع غرامة كهربا للمشاركة بـ دوري أبطال أفريقيا

يسابق مسؤولو النادي الأهلي، الزمن، لدفع غرامة محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصالح الزمالك، ورفع الإيقاف عنه من أجل العودة إلى المشاركة في مباريات الأحمر.

وكشف مصدر لـ «الوطن سبورت»، عن أنّ مسؤولي الأهلي يدرسون في الوقت الراهن الموقف القانوني من رفع الإيقاف عن كهربا قبل شهر يناير، لرغبة النادي في قيد اللاعب بالقائمة الأفريقية للفريق، والاستفادة من خدماته في البطولة القارية، بعد تأهل الأحمر إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

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