«النني» يزور أسرته في المحلة ويتلقط صورًا تذكارية مع أصدقاء الطفولة

زار محمد النني، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي أرسنال الإنجليزي، أسرته بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في زيارة سريعة، بعد ودية المنتخب مع نظيرة المنتخب البلجيكي، والتي انتهب بفوز الفراعنة 1/2.

التقاط الصور التذكارية

وحرص اللاعب النني، على زيارة أسرته في مدينة المحلة مسقط رأسه التي يقيم فيها والده برفقة أشقائه، كما قام اللاعب بزيارة أكاديمية النني بكرة القدم لتدريب الأطفال، وحرص على التقاط الصور التذكارية، مع أصدقائه وأهل المنطقة.

وأكد ناصر النني والد اللاعب، أن نجله جاء في زيارة سريعة إلى مدينة المحلة الكبرى؛ للاطمئنان وزيارة أسرته، مستغلاً توقف الدوري الإنجليزي بسبب إقامة بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وأشار والد اللاعب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللاعب توجه من دولة الكويت التي شهدت المباراة الودية، بين المنتخب المصري ونظيره البلجيكي مباشرة إلى مدينة المحلة، ومن المقرر أن يسافر غدًا لوجود بعض الارتباطات الرياضية خارج مصر.