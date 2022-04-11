محمد صلاح يثير الخلاف في لعبة السبيط بالكبير أوي 6.. ليه مفيش مو النني؟

تصدرت الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوى 6 للفنان أحمد مكي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تطورت الأحداث ضمن لعبة السبيط التي تسيطر على العمل على مدار الحلقتين الماضيتين، خاصة مع ظهور اسم اللاعب المصري بنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وشهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 9، كثير من الإفيهات التي تخللها اسم اللاعب محمد صلاح، وذلك في مشهد جمع بين الثلاثي بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، تحدثوا فيه عن سبب عدم مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم بطريقة كوميدية وسبب تسميته بمو صلاح وعدم إطلاق اسم مو على اللاعب المصري محمد النني أيضا.

محمد صلاح يظهر في الكبير أوي 6

وبدأ المشهد في مسلسل الكبير أوي 6 لأحمد مكي الحلقة 9 بسؤال بيومي فؤاد لـ هشام إسماعيل عن موعد مباراة ليفربول، وحينها تساءل محمد سلام عن كيفية أن يكون لدينا لاعبًا مثل مو صلاح ولم نتمكن من الذهاب لكأس العالم، ليرد عليه «بيومي»: «أنا اللي هيجنني أكتر بقى، طالما إحنا قادرين نروح لغاية ليفربول ونجيب محمد صلاح ليه مبنعديش على باريس سان جيرمان ونجيب ميسي ونبقى منتخب يكسر الدنيا محدش يقدر يقف قدامه».

بيومي فؤاد يتفاجأ بمصرية محمد صلاح

وهنا يتدخل هشام إسماعيل قائلا لـ بيومي فؤاد، أن اللاعب الشهير ليون ميسي أرجنتيني الجنسية، ولكن محمد صلاح فهو مصري، وبطريقة كوميدية يتفاجأ بيومي فؤاد: «صلاح مصري يا سبحان الله وأنا أقول الولد ده بيتكلم عربي كويس جدًا، خفة الدم دي مصري أكيد».