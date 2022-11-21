الخزف الصيني في معرض على ضفاف النيل بقصر محمد علي بالقاهرة «فيديو»

عرضت شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا عن الخزف الصيني في معرض على ضفاف النيل بقصر محمد علي في القاهرة، من تقديم فادي غالي ونهى درويش.

مزيج بين الحضارة المصرية العريقة والتراث الصيني المعاصر، ظهر جليا داخل قصر محمد علي التاريخي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يشهد معرض الخزف الأخضر المنعقد على مدار أسبوعين، عرض قطع من منتجات الخزف الأثرية المكتشفة في مصر.

سنعمل خلال الفترة المستقبلية على تعزيز التبادل بين البلدين

كما عرضت قطع من الأعمال الخزفية الصينية المعاصرة، حيث قال لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، إنّه زار وزير الصحة والسكان المصري، وأكد أنّ المقر الجديد للوزارة جميل جدا للغاية، وبحثا تعزيز العلاقات المشتركة: «سنعمل خلال الفترة المستقبلية على تعزيز التبادل بين البلدين».

الصيني مرتبط معنا بكل بيت مصر وجهاز عروسة

وبجانب ذلك، أكد الدكتور فتحي عبدالوهاب أستاذ بكلية الفنون التطبيقية، إن تاريخ الخزف الصيني في مصر ممتد: «الصيني مرتبط معنا بكل بيت مصر وجهاز عروسة، وهذا أمر أصبح جزءً من التراث المصري»، ويعتبر قصر محمد علي شاهد على عدة حضارات، ويرجع ذلك إلى اهتمام محمد علي باشا بالحضارات ومعالمها المختلفة، مما جعله يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية السياحية بعد المتحف المصري.