ناقد تونسي لـ«القاهرة الإخبارية»: حفل كأس العالم من أفضل الافتتاحات في التاريخ

قال مالك الرقيقي، الناقد الرياضي والصحفي والمحلل التونسي، إن احتفالية افتتاح كأس العالم بقطر خيبت آمال المنتقدين، فيما خيب المنتخب القطري آمال الجميع بخسارته أمام فريق الإكوادور، موضحًا أنّ الجميع كانوا ينتظرون فوز المنتخب القطري ليتأهل للنهائيات لكنه خيب آمال الجميع.

حفل افتتاح كأس العالم من أفضل الافتتاحات في التاريخ

وأضاف الناقد الرياضي والصحفي والمحلل التونسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، والذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي فادي غالي، والإعلامية نهى درويش، أن حفل الافتتاح الذي أقامته دولة قطر كان واحدًا من أفضل الافتتاحات في تاريخ العالم، إذ إنّه يُعبّر عن الهوية العربية، موضحًا أنّ قطر أظهرت للعالم الغربي من نحن كعرب.

الطريق ليس مفتوحا أمام المنتخب الإنجليزي

وتابع الرقيقي بأنّه يعتقد أنّ الطريق ليس مفتوحًا أمام المنتخب الإنجليزي، موضحًا أنّ مبارة المنتخب الإيراني أمام المنتخب الإنجليزي لن تكون سهلة، بإضافة إلى أنّ المنتخب الإنجليزي على الرغم من أنّه من منتخب أوروبي كبير، إلا أنّ ذلك لا يُمكن أن يؤهله للنهائيات بسهولة.

المبارة ستكون صعبة بالنسبة للمنتخب السنغال

أوضح الناقد الرياضي والصحفي والمحلل التونسي، أنّ المبارة بين السنغال وهولندا، ستكون صعبة بالنسبة للمنتخب السنغالي خصوصًا مع غياب كبار لاعبي المنتخب، خاصة مع إصابة اللاعب السنغالي ساديو ماني، موضحًا أنّ المباراة لن تكون سهلة، ورغم أن المنتخب حاضر في مباريات كأس العالم، فإن غياب ماني عن المشاركة في المبارة يقلل من فرص فوز المنتخب السنغالي.

المباراة بين المنتخب الأمريكي ومنتخب ويلز ستكون مبارة قوية

أشار الناقد الرياضي والصحفي والمحلل التونسي، إلى أن المباراة بين المنتخب الأمريكي ومنتخب ويلز ستكون مبارة قوية، موضحا أنه يتوقع فوز المنتخب الأمريكي على ويلز.