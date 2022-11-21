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سماح أبو بكر عزت: أشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بالطفل المصري

كتب:

محمد عزالدين
01:36 ص | الإثنين 21 نوفمبر 2022
الكاتبة سماح أبوبكر عزت

الكاتبة سماح أبوبكر عزت

وجهت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالأطفال، وأنهم يشغلون حيزا كبيرا للغاية من أولوياته على جميع المستويات، رغم مشاغله العديدة.

مبادرة حياة كريمة تتوجه للأطفال وتنمية الإنسان

وأشارت «عزت»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن هناك العديد من الحملات الخاصة بمناهضة التنمر وما يواجهها الطفل من أشياء سلبية، كما أن مبادرة حياة كريمة تتوجه للأطفال ليس فقط للإنشاء والتعمير، ولكن تنمية الإنسان ووعيه.

الطفل المصري يحتاج لتحمل المسؤولية

وتابعت عن تجربتها العيش في بلجيكا: «الطفل المصري نعطيه مساحة من الحنان أكثر، ونهتم في توفير كل شيء له، بينما في الخارج الأب والأم ليس لديهم هذا الهلع للأطفال.. الأطفال في بلجيكا شخصيتها شديدة وتتحمل الصعاب، الأطفال هنا حنينين». 

وواصلت: «الطفل هنا بنخاف عليه، ولذلك أطالب أولياء الأمور، بإطلاق الخيال له خيال وإعطاء الطفل مساحة للحرية يجعله أجرأ نسبيا ويتحمل المسؤولية».

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بقلم محمد عزالدين