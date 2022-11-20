قصواء الخلالي: وسائل الإعلام العالمية اهتمت بحضور الرئيس السيسي افتتاح المونديال

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن من أبرز أحداث اليوم، انطلاق كأس العالم في قطر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصل الرئيس لمطار الدوحة من أجل حضور افتتاح كأس العالم بقطر 2022، وهو الخبر الذي اهتمت به وسائل الإعلام العالمية وتداولته على نطاق واسع.

علاقات أخوية

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على قناة CBC، أن مشاركة الرئيس السيسي في حفل افتتاح كأس العالم جاءت بدعوة من حاكم قطر الأمير تميم بن حمد الثاني، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط مصر بقطر.

اهتمام عالمي بمونديال قطر

واستطردت: «فيه تداول كبير للخبر، والمحطات الإخبارية المصرية المحلية والدولية تداولوا خبر زيارة الرئيس بتغطية كاملة، كذلك المحطات العالمية تداولت الخبر على نطاق إقليمي وعالمي، والصحافة المحلية والعالمية غطت الخبر، وتفاصيل أخرى متعلقة بزيارة الرئيس بدعوة من شقيقة حاكم قطر».

وأوضحت أن كأس العالم في قطر نشبت حوله الكثير من السرديات حول هل سيقام كأس العالم في ظل وجود أزمة روسية أوكرانية وكيف سيكون شكل الحدث أمام دول العالم.