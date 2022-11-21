فريق طبي بـ«المنوفية الجامعي» ينجح في إعادة توصيل أصابع يد مبتورة لمريض

نجح فريق طبي من جراحي التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية، تحت إشراف الدكتور محمد مجاهد، في إعادة توصيل أصابع مبتورة باليد وعودتها للحركة لمريض يبلغ من العمر 40 عاما.

إعادة أصابع مبتورة ليد مريض بالمنوفية

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، رئيس قسم جراحة التجميل والحروق، أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية يعاني من بتر كامل بالسلامية البعيدة وجزء من السلامية الوسطى بأصبع السبابة الأيسر، وعلى الفور تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وسرعان ما تم تحضيره ودخوله غرفة العمليات.

وأضاف أنه تم تثبيت كسر العظام وتوصيل الأوتار وإعادة توصيل الشرايين والأوردة متناهية الصغر باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

وتعتبر هذه العملية من الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة، والتي استغرقت 4 ساعات، وتمت باستخدام البنج الموضعي فقط، دون الحاجة إلى تخدير المريض كليا.

عميد «طب المنوفية» يشكر الأطقم الطبية

من جانبه أشاد الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالمهارات المتقدمة لأعضاء قسم جراحة التجميل وأعضاء الفريق الجراحي، وهم الدكتور أحمد سمير فرج، مدرس مساعد جراحة التجميل، والدكتور محمد أبو عيشة، طبيب مقيم جراحة التجميل، والدكتور أحمد نادي، طبيب مقيم جراحة التجميل، بمعاونة طاقم التمريض وهما أمل الحلفاوي ومحمد السعداوي.

فيما أوضح الدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة المنوفية، أن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة، والتي تحتاج إلى مهارات متقدمة جدا، وتتميز مستشفيات جامعة المنوفية بأنها تضم نخبة متميزة من الأطباء في تخصص جراحة التجميل والجراحات الدقيقة الأخرى.

وأشار «الصاوي» إلى أنه تم إجراء الجراحة باستخدام الميكروسكوب الجراحي لدقته العالية في مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة، فهو يعطي أفضل النتائج.