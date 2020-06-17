في 3 شهور.. مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 46 الف مريض في تخصصات مختلفة

استقبلت مستشفيات جامعة المنوفية على مدار الثلاثة شهور الماضية من مارس حتى مايو 2020 و في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، 46 ألف مريض في تخصصات مختلفة.

وقال الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن مستشفيات جامعة المنوفية اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على المرضى المترددين عليها، والأطقم الطبية و العاملين بها، وبالرغم من كل ما سبق لم تتوان لحظة أو تصد أبوابها في وجه كل من يطلب الخدمة الطبية.

وأوضح قورة، أنه مع بداية انتشار الفيروس في مارس الماضى تم تشكيل فريق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية بهدف المتابعة اليومية على مدار الساعة لكل المستجدات داخل الكلية والمستشفيات الجامعية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الجامعية لمواجهة أى طارئ. وتابع فريق إدارة الأزمة على مدار الساعة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية، كما كان هناك مرور يومي للتأكد من انتظام العمل بالطوارئ والعيادات الخارجية وتقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن جميع الاطقم الطبية و العاملين بذلوا جهدا كبيرا منذ بداية الأزمة و حتى الآن، و كان حجم العمل و الترددات علي المستشفيات الجامعية يعكس مدى الجهود المبذولة خلال هذه الفترة، حيث استقبلت طوارى المستشفيات الجامعية 27704 مريضا، و تم الكشف على 28529 مريضا بالعيادات الخارجية، هذا بالإضافةإلي متابعة و علاج 8241 مريض داخلي بالأقسام الإكلينيكية، كما أجريت 2525 عملية جراحية ما بين عملية كبرى و عمليات ذات مهارة، أما فيما يخص أصحاب الأمراض المزمنة فلن تتوقف مستشفيات جامعة المنوفية عن تقديم الخدمة الطبية لهم فتم عمل 4480 جلسة غسيل كلوى إلي جانب خدمة مرضى الأورام.