تكليف مستشفيات جامعة المنوفية باستقبال طوارئ وحوادث المحافظة

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أنه تم تكليف مستشفيات جامعة المنوفية مؤقتا لاستقبال الطوارئ والحوادث على مدار الأسبوع بدلا من ثلاث أيام، وذلك للحالات التي تحتاج إلى الخدمة الطبية الطارئة، وبدء العمل منذ بداية هذا الأسبوع وتم استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية.

يأتي هذا في إطار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التى تجتاح البلاد وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع ومساهمة في مواجهة هذه الجائحة والتعاون بين كافة الجهات المعنية لاجتياز الأزمة.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص شكره وتقديره لجميع الأطقم الطبية وللعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية على كل الجهود المبذولة، والقيام بكافة المهام والأعباء الملقاة على عاتقهم، في ظل هذه الأزمة، مشيدا بما يسطرونه من ملحمة بطولية جديدة من العمل الجاد والشاق يضاف إلى رصيدهم البطولي خلال هذه الفترة.