عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: 24 جمعية ومؤسسة تتعاون لخدمة المواطنين

قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يضم 24 مؤسسة وجمعية تتشارك من أجل خدمة المواطنين على أرض الواقع، من خلال إيجاد حالة من التعاون المثمر على مستوى محافظات.

التحالف الوطني أحدث طفرة في العمل الأهلي

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن كل جمعيات التحالف تضم الأنشطة والمساعدات المتنوعة، مثل مبادرة «صحة وعافية»، والدعم المادي والنقدي، والقوافل الطبية، وغيرها، لافتًا إلى أن التحالف الوطني أحدث طفرة في العمل الأهلي، خاصة أنه يضم كثير من الشباب مثل يضم شباب صُناع الحياة وجمعية رسالة وغيرهما.

«صحة وعافية» أبرز مبادرات التحالف الوطني

وتابع، بأن «صحة وعافية» أبرز مبادرات التحالف الوطني حاليًا، وهي عبارة عن قوافل مجمعة تشمل كل التخصصات الطبية والمساعدات النقدية والعينية وكذلك التمكين الاقتصادي، موضحا أن كل جميعة تنزل الشارع وتؤدي الدور الخاص بها.

وأوضح أنه ستتواجد قافلة في الدقهلية يومي الخميس والجمعة المقبلين، وتضم أكثر من نشاط، إلى جانب تقديم المساعدات المختلفة بكل التخصصات المختلفة.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن كل أعضاء التحالف الوطني يجرون الأبحاث الميدانية والاجتماعية لخدمة الاهالي بشكل سريع للغاية، مؤكدًا على كثرة المجهودات المبذولة والتي تلمسها الاهالي فعليًا، متابعًا أن أي قافلة متوجه لمكان ما تتضم على الأقل 8 جمعيات.