قطع المياه عن عدة مناطق في الدقهلية لمدة 5 ساعات غدًا

أعلنت محافظة الدقهلية، قطع المياه غدا الثلاثاء، عن بعض المناطق والقرى بمدينة دكرنس، وبعض قرى مراكز منية النصر والمنصورة وشربين، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء من ذات اليوم؛ لإجراء أعمال صيانة طارئة بمرفق مياه بساط كريم الدين، مما يستدعي إيقاف المرفق عن العمل بالكامل وتأثر بعض المناطق المشار اليها بانقطاع المياه بالمراكز المذكورة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

وأوضح تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه، تشمل جزء من مدينة دكرنس وعدد من قرى مركز دكرنس وتشمل قرى كفر أبو ناصر ونجير وديمشلت ودموه وأشمون، وتتأثر بعض القرى بمركز منية النصر وتشمل قرى البجلات وميت تمامة وميت حديد وعزب منشية الجمال، كما تتأثر بانقطاع المياه بعض قرى مركز المنصورة وتشمل قرى طرانيس ومنية بدواي وكفر بدواي القديم وكفر بدواي الجديد والبرامون والبدالة هذا وتتأثر بعض قرى مركز شربين وتشمل قريتي محلة انجاق وبساط كريم الدين.

التنسيق مع مسئولي شركة المياه بسرعة إنهاء الأعمال

ووجهت المحافظة، رؤساء مراكز ومدن دكرنس ومنية النصر والمنصورة وشربين، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى؛ حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأحاطت محافظة الدقهلية المواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بإنقطاع المياه والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى المذكورة، وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، بضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.