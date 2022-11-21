عناوين مكاتب استخراج كعب العمل ومواعيد العمل في القاهرة والجيزة

عناوين مكاتب استخراج كعب العمل ومواعيد العمل، التي حددتها وزارة القوى العاملة، تهم قطاعا كبيرا من المصريين الراغبين في استخراج المستندات الرسمية، مثل كعب العمل وتصاريح العمل للمصريين.

عناوين مكاتب استخراج كعب العمل ومواعيد العمل

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، عناوين مكاتب استخراج كعب العمل ومواعيد العمل وفق وزارة القوى العاملة والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد عمل مكاتب العمل

وبحسب المتعارف عليه من وزارة القوى العاملة، فإنّ مواعيد عمل مكاتب العمل تبدأ في تمام التاسعة صباحا وتنتهي في الثانية ظهرا.

عناوين مكاتب العمل في الجيزة

وجاءت عناوين مكاتب العمل لاستخراج كعب العمل في محافظة الجيزة، كما يلي:

-مكتب جنوب الجيزة : 231 ش صلاح سالم ساقية مكي - الجيزة - ت: 37760876.

- مكتب عمل إمبابة: عمارة 1 مساكن الأوقاف - المحطة - إمبابة ت: 33140284.

- مكتب عمل غرب الجيزة: شارع آل عامر من شارع همفرس - بولاق الدكرور - ت: 37150730.

- مكتب عمل الهرم: بلوك 34 ب مساكن كفر طهرم - الهرم - ت: 37241013.

- مكتب عمل الوراق: عمارة 1 مساكن الأوقاف ش المحطة - إمبابة ت: 33140284.

-مكتب عمل الدقي: 23 ش السودان- الدقي - ت: 33370074.

- مكتب عمل العجوزة: 13 ش النيل الأبيض - ميدان لبنان - المهندسين - ت: 33443312.

- مكتب العمرانية الثلاثيني: حي العمرانية - الدور الثالث - ت: 35603123.

- مكتب عمل لترخيص الأجانب: ديوان عام المديرية - 80 شارع صلاح سالم - ت: 35721099.

مكاتب القوى العاملة بمحافظة القاهرة

- منشأة ناصر: مساكن أطلس بالجبل الأخضر أمام مستشفى المقاولون العرب ت: 23422696

- باب الشعرية: 413 شارع بورسعيد - فندق دمياط ت: 25900527

-الموسكي: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة ت: 25909300

- الشرابية: مساكن الشرابية بلوك 54 ت: 22359962

- المقطم: مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1 ت: 29186771

- الخليفة: 45 ش القلعة ت: 25114541

- السيدة زينب: 30 شارع إسماعيل سري متفرع من ش قصر العيني داخلي 337.

- الزاوية الحمراء: 188 مساكن الزاوية الحمراء بمدخل 3 شقة 7 ت: 24275075

- المرج: مقر المجلس الشعبي المحلي لحي المرج 24408283

- البساتين ودار السلام: مساكن الشركة الكويتية بالبساتين عمارة 6 شقة 5 - ت: 25186607

- مصر القديمة: 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل - ت: 23645349

- السلام أول: مساكن اطلس بلوك41 - ت: 2280627 2

- السلام ثان: 5 ج مساكن الصعيد - مدينة السلام ت: 22791918

- مصر الجديدة: 5 ح الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد - ت: 22573454

- الزيتون: مساكن القبة الجديدة - بلوك 27

- حدائق القبة: مساكن القبة الجديدة - بلوك 27

- غرب القاهرة: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة 25931800

- عين شمس: شارع 6 أكتوبر - عين شمس

- شبرا: مجمع الأحياء ش شبرا ت: 25742460

- وسط القاهرة: 413 شارع بورسعيد - السيدة - ت: زينب25916397

- عابدين: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة - ت: 25909300

- المطرية: 27 ش عين شمس برج الفتح - ت: 26339194

- روض الفرج: مجمع الأحياء - شارع شبرا ت: 25741745

- شرق مدينة نصر: عمارات الشركة السعودية امام دار الدفاع الجوى ع 16 م . نصر ت: 26905826

- غرب مدينة نصر: عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م . نصر - ت: 26905826

- النزهة: 96 شارع - جسر السويس ت: 22573454

- الساحل: 5 شارع محمد الخلفاوى - الساحل ت: 22029613

- الوايلي: 4عمارات الشرطة - العباسية ت: 26822411

- المطرية: 460 شارع ترعة الجبل ت: 22503861

- بولاق: المساكن الشعبية - رملة بولاق ت: 25765607

-الزيتون: 27 شارع عين شمس - برج الفتح شقة 201 ت: 26339194

-حدائق القبة: مساكن الشيخ غراب بلوك رقم 6 مدخل 3 ت: 24515525

- مصر القديمة: 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل ت: 23645349

- الدرب الأحمر: 317 شارع بورسعيد - السيدة زينب ت: 23900762

-الظاهر: 62 شارع العباسية - ناصية أحمد سعيد ت: 24821190

-الأزبكية: عمارة ستراند - باب اللوق ت. داخلى 338 25909300

- مديرية القوى العاملة: إدارة تراخيص الأجانب مجمع التحرير - الدور الثالث - ميدان التحرير 9740995