الأوراق المطلوبة لـ كعب العمل 2022.. وخطوات الاستخراج

كعب العمل من أهم المستندات التي تطلب مصوغات التعيين، ويستخرج استخراجه من أقرب مكتب عمل في محيط محل إقامة الطالب، ويتيح موقع وزارة القوي العاملة استخراجه أونلاين.

وللمهتمين نقدم في التقرير التالي، الأوراق المطلوبة لكعب العمل، التي تختلف حسب المؤهل وخطوات استخراجه من مكتب العمل في التقرير التالي:

الأوراق المطلوبة لكعب العمل للحاصلين على المؤهلات

وجاءت الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل، للحاصلين على المؤهل وجاءت كالاتي:

- صورة من شهادة المؤهل الأصل للإطلاع.

- مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، والأصل للإطلاع.

- الرقم التأميني، يمكن استخراجه من موقع التأمينات الاجتماعية.

- شهادة موقف التجنيد للذكور.

- شهادة خبرة إذا وجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة في حالة العمل في غير التخصص.

الأوراق المطلوبة لكعب العمل «شهادة قيد عامل فني»

وجاءت الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل، لغير حملة المؤهلات وجاءت كالآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، والأصل للإطلاع.

- مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- الرقم التأميني، يمكن استخراجه من موقع التأمينات الاجتماعية.

- شهادة موقف التجنيد للذكور.

- شهادة خبرة إذا وجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.

- رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

- شهادة صحية وإيصال استلام.

أوراق استخراج كعب العمل لحملة المؤهلات من ذوي الهمم

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل الدراسي.

- مستندات الكشف الطبي مثبت بها نوع الإعاقة.

- شهادة الموقف التأميني.

- شهادة الخبرة (إن وجدت).

خطوات الحصول على كعب العمل

بعد تجهيز المستندات المطلوبة يتوجه المتقدم إلي مكتب العمل بشرط أن يكون في محيط محل الإقامة، تسليم الأوراق للموظف المختص في مكتب العمل، واستلام كعب العمل خلال اليوم التالي.