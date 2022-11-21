علي جمعة: 18 دولة إسلامية أصدرت قوانين تجيز التبرع بقرنية العين

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، أهمية مناقشة ملف زراعة الأعضاء البشرية، مشيرا خلال اجتماع للجنة، اليوم الاثنين، إلى أن «زراعة قرنية العين مرت بمراحل عديدة عند عرضها على علماء الشريعة، فهناك 18 دولة إسلامية أصدرت قوانين تجيز التبرع بها».

وشدد جمعة على وجود ما يشبه الإجماع في المجمع الفقهي لمنظمة التعاون الإسلامي بجواز نقل قرنية العين من المتوفي إلى شخص حي، مضيفا أن الأمام الأكبر محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، أوصى بالتبرع بقرنيته بعد الوفاة لإنقاذ شخص حي.

وجاءت تصريحات المفتي السابق خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من الخبراء والمختصين لمناقشة آليات تفعيل زراعة قرنية العين ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.