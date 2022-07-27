جمعه والأزهري ينعيان العلامة الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور باعلوي الحسيني الشافعي الحضرمي رحمه الله ورضي عنه.

وقال الأزهري في بيان له: «ننعى بمزيد الحزن وفاة العلامة الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور باعلوي الحسيني الشافعي الحضرمي رحمه الله ورضي عنه ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».

من هو أبو بكر العدني؟

أبو بكر العدني ابن علي المشهور عالم وأديب ومفكّر إسلامي، ينتمي إلى السادة آل باعلوي الحضارمة، أنشأ عشرات المعاهد التربوية التعليمية في اليمن، ومراكز للدراسات والأبحاث العلمية. وله مؤلفات ومنظومات في مختلف العلوم والفنون.

تجرد لخدمة الدعوة الإسلامية ونشر الوعي الديني على منهج الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي، وهو الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية في اليمن.

علي جمعة ينعى الفقيد؟

من جانبه الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نعى أبو بكر العدني ابن علي المشهور، قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً، فَسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».

واستشهد بقول ابن مسعود: «موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، ننعي بمزيد الحزن وفاة السيد الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور باعلوي الحسيني الشافعي الحضرمي رحمه الله ورضي عنه».

ودعا جمعه، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.