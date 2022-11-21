وظائف مطلوبة في البنك الأهلي الكويتي.. تعرف على الشروط

كشف البنك الأهلي الكويتي، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف للعمل في المؤسسة المالية والمصرفية، شرط توافر مجموعة من المؤهلات والشروط للحصول على الوظيفة التي يمكن التقدم لها عبر الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في البنك الأهلي الكويتي، والتي جاءت على هذا النحو:

وظائف البنك الأهلي الكويتي

- أعلن البنك الأهلي الكويتي عن توافر 4 وظائف تفاصيلها كالتالي:

وظيفة مهندس اتصالات

- تتطلب الوظيفة خبرة من 2 لـ4 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.

- خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

- المعرفة في بيانات الاتصالات والصوت.

وظيفة كبير مسؤولي نظم المعلومات الإدارية تحليلات البيع بالتجزئة

- مهارات تحليلية.

- مهارات الاتصال والعرض .

- مهارات التخطيط والتنظيم.

- مهارات حل المشاكل.

- الابتكار والإبداع.

- 3 سنوات على الأقل من الخبرة المصرفية للأفراد.

- التعرض لمجموعة من قضايا وتحديات نظم المعلومات الإدارية.

- تجربة الأنظمة وتحسين العمليات.

- خبرة في تقديم المشورة بشأن نظم المعلومات الإدارية وقضايا تحسين العملية ذات الصلة.

وظيفة مدير تسوية الميزانية العمومية

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- خبرة مهنية لا تقل عن 5 لـ10 سنوات.

- خبرة في مجموعة من أدوار المحاسبة المالية.

- خبرة في القطاع المصرفي.

وظيفة مشرف حسابات دائنة

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات.

- خبرة في تقنيات وممارسات المحاسبة المالية.