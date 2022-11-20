التقديم يبدأ من الغد.. وظائف جديدة بشركة مياه الشرب والصرف في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، عن حاجتها لشغل وظيفة كيميائي معمل بالشركة، في تخصصات ميكروبيولوجي، كيمياء خاصة، بيولوجي، وذلك من خريجي كليات العلوم بالجامعات المصرية أو ما يعادلها، حيث يبدأ التقديم غدا الإثنين 21 نوفمبر ويستمر حتى الأحد المقبل 27 من نفس الشهر.

شروط التقديم لوظائف شركة مياه المنيا

نشرت الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا رابط التقديم (من هنا) وإعلان بشروط الوظيفة الجديدة وشملت:

1/أن يكون المتقدم مصري.

2/أن يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس علوم من إحدي الجامعات المعترف بها في التخصصات المطلوبة.

3/ أن يكون المتقدم عضوا بنقابة العلميين.

4/تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية طبقا للقانون.

5/ يقبل المتقدم العمل بأي مركز داخل محافظة المنيا ويقبل العمل بنظام الورادي المتغيره.

6/سيتم التعاقد مع المستوفين والمجتازين للاختبارات علي درجات وظيفية وفقا لسنوات الخبره وشروط شغل الوظيفة المدرجة ببطاقات الوصف الوظيفي.

7/سيتم إخطار المتقدمين المنطبق عليهم الشروط علي الصفحة الرسمية للشركة (أضغط هنا) وذلك لإرسال الأوراق المطلوبه.

8/ اجتياز جميع الإختبارات التي تقررها الشركة.

9/سوف يتم الاختبار وفقا للترتيب النهائي للنتيجة وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة في كل مركز.

10/أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة اللجنة الطبية التي تحددها الشركة.

11/التقديم خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان علي الروابط الإلكترونية المرفقة بالإعلان علي الصفحة الرسمية للشركة.

12/ لايتم النظر لأي طلب يقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد من الشركة.

13/ سيتم إعلان موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين المستوفيين للشروط علي الصفحة الرسمية للشركة فقط.

14/ سيتم غلق روابط التقديم الإلكتروني يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري الساعة 3 عصرا.